РИАМО - 1 ноя. За минувшие сутки в столичные медучреждения поступил 1131 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве за сутки подтвержден 5261 новый случай заражения Covid-19.

«12% среди заболевших - дети, 45,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все новые пациенты и те, кто с ними близко контактировал, на данный момент находятся под наблюдением медиков.

В столице необходимо соблюдать режим самоизоляции москвичам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, в общественных местах и транспорте следует соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

С начала пандемии в Москве было выявлено 429 409 случаев коронавируса, умерли 6820 пациентов, вылечился 314 791 человек.

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Текстовая трансляция

1 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.

- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться

- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.

- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.