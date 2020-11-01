РИАМО - 1 ноя. Ученые предупредили о новом смертельно опасном заболевании, от этого недуга умирает 40% пациентов, передает Nation News.

«Признаками синдрома VEXAS является повышенное тромбообразование, поражение хрящевой и легочной ткани и изменение кровеносных сосудов», - говорится в сообщении.

Данная болезнь опасна для мужчин. Ранее о ней не говорили в научных работах.

Анализ данных пациентов с синдромом VEXAS показал, что причиной заболевания является генная мутация в последовательности UBA1. Ученые призвали разработать эффективный способ лечения недуга, а также обратить внимание на людей с наследственными болезнями.