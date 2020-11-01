РИАМО - 1 ноя. За прошедшие сутки в Москве был подтвержден 5261 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировали 429 409 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

Также за сутки в Москве умерли 52 человека с подтвержденным Covid-19, врачи вылечили 3341 пациента. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6820 заболевших, вылечился 314 791 человек.

За сутки на территории РФ подтверждено 18 665 новых случаев коронавируса. Из них 24,9% новых пациентов не имели проявлений Covid-19. Также за сутки зафиксировано 245 летальных исходов, выздоровели после коронавируса 10 259 пациентов.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 1 636 781 случай Covid-19, скончались 28 235 пациентов, выздоровели 1 225 673 человека.

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Текстовая трансляция

1 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.

- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться

- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.

- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.