РИАМО - 1 ноя. За прошедшие сутки в Москве был подтвержден 5261 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировали 429 409 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.
Также за сутки в Москве умерли 52 человека с подтвержденным Covid-19, врачи вылечили 3341 пациента. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6820 заболевших, вылечился 314 791 человек.
За сутки на территории РФ подтверждено 18 665 новых случаев коронавируса. Из них 24,9% новых пациентов не имели проявлений Covid-19. Также за сутки зафиксировано 245 летальных исходов, выздоровели после коронавируса 10 259 пациентов.
С начала пандемии в стране зарегистрирован 1 636 781 случай Covid-19, скончались 28 235 пациентов, выздоровели 1 225 673 человека.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
1 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.
- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:
- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.
- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.
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