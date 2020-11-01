РИАМО - 1 ноя. В Рузском городском округе в деревне Глиньково нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В 17:10 31 октября от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа по Московской области поступило сообщение об обнаружении трех снарядов времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами УМВД Рузы на месте находки вставлена охрана.
Изъятие и уничтожение данных боеприпасов запланировано силами «Мособлпожспаса» на 2 ноября.
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