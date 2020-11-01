РИАМО - 1 ноя. В Рузском городском округе в деревне Глиньково нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:10 31 октября от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа по Московской области поступило сообщение об обнаружении трех снарядов времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами УМВД Рузы на месте находки вставлена охрана.

Изъятие и уничтожение данных боеприпасов запланировано силами «Мособлпожспаса» на 2 ноября.