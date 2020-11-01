РИАМО - 1 ноя. Лесную куницу, которая занесена в Красную книгу Москвы со второй категорией редкости, специалисты увидели около Декоративного пруда Измайловского парка Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это очень ловкие, смелые, грациозные, подвижные и быстрые хищники, которые предпочитают жить в лесах. Логова устраивают в старых дуплах. Осенью куницы запасаются едой для холодного времени года, а зимой эти зверьки большую часть времени проводят в своем жилище, свернувшись в клубок», - сказал специалист «Мосприроды».

Лесная куница ведет обычно ночной образ жизни, а ее окрас помогает хорошо маскироваться, поэтому увидеть и сфотографировать куницу является больной удачей.

Длина зверька составляет до 50 сантиметров. Куницы перемещаются по деревьям длинными прыжками, это помогает им оставаться незаметными.

В последние годы в столице лесных куниц видели только в Измайловском лесопарке, заказнике «Долгие пруды», Крюковском лесопарке, парках «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», а еще в ландшафтном заказнике «Теплый Стан».