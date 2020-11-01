РИАМО - 1 ноя. Принятые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве показали свою эффективность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что москвичам сейчас надо быть очень внимательными и беречь себя.

В городе с начала пандемии Covid-19 зафиксировано 424 148 случаев заболевания, врачи вылечили 314 791 пациента, умерли 6820 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.

- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться

- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.

- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.