РИАМО - 1 ноя. В деревне Григорово Наро-Фоминского городского округа в поле обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:18 31 октября от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского городского округа поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения в районе находки нет. Силами УМВД Наро-Фоминска вставлена охрана.

Изъятие и уничтожение данного боеприпаса запланировано силами министерства обороны России на 2 ноября.