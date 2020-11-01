РИАМО - 1 ноя. За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в мегаполисе пациентов с коронавирусом лечат самыми современными противовирусными препаратами, которые зарегистрированы именно от Covid-19, а еще антибиотиками.

В городе с начала пандемии Covid-19 зафиксировано 424 148 случаев заболевания, врачи вылечили 314 791 пациента.

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Текстовая трансляция

1 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.

- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться

- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.

- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.