РИАМО - 1 ноя. За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов, сообщает столичный оперштаб.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в мегаполисе пациентов с коронавирусом лечат самыми современными противовирусными препаратами, которые зарегистрированы именно от Covid-19, а еще антибиотиками.
В городе с начала пандемии Covid-19 зафиксировано 424 148 случаев заболевания, врачи вылечили 314 791 пациента.
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Текстовая трансляция
1 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.
- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:
- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.
- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.
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