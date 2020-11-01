РИАМО - 1 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3341 пациента, всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791, сообщает оперштаб Москвы.

В городе с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано 424 148 случаев Covid-19.

В общественных местах и пассажирском городском транспорте обязательно нужно соблюдать перчаточно-масочный режим.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что у московских врачей есть большой опыт работы с Covid-19. В городе отработаны четкие лекарственные схемы, а также закуплено достаточное количество необходимых лекарств.

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Текстовая трансляция

1 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.

- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться

- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.

- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.