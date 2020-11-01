РИАМО - 1 ноя. Схема разъезда автобусов в транспортно-пересадочном узле «Щелковский» на востоке Москвы является уникальной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сама по себе технология уникальная: разгрузка идет на первом этаже, а отъезд на шестом этаже, разнесено по этажам, по уникальной эстакаде поднимаются и опускаются автобусы», — сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на данный момент ТПУ «Щелковский» самый крупный в Европе.

29 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленный автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. Им пользуются порядка 150 тысяч пассажиров в день.

В ТПУ входят станция метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и автовокзал «Центральный».

Также губернатор Подмосковья и мэр столицы подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона.