РИАМО - 1 ноя. В подмосковных Подольске, Мытищах и Ногинске с помощью инвесторов могут реконструировать автовокзалы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области мы привлекаем инвесторов. И в Подольске, и в Мытищах, и в Ногинске хотим реконструировать автовокзалы для того, чтобы они были удобными и комфортными», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что запрос на качество передвижения, а также качество общественного транспорта высокий.

В Подмосковье и Москве с 2021 года начнет действовать единая транспортная карта. Она сделает проезд комфортнее для жителей региона.

В общественном транспорте Московской области нужно соблюдать масочный режим. Купить маску можно у водителя автобуса, на автовокзале, в кассах станций и в вендинговых аппаратах. Стоимость маски составляет 5 рублей.