РИАМО - 1 ноя. В Москве и Подмосковье в воскресенье будет облачно, пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Во второй половине дня в воскресенье к региону приблизится атмосферный фронт, ожидается небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, а в Московской области столбик термометра будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, а относительная влажность воздуха будет около 60%.