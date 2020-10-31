РИАМО - 31 окт. В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги столичный футбольный клуб «Локомотив»​ провел матч с командой «Сочи», встреча закончилась победой сочинского клуба, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным судьей был Станислав Васильев (Ижевск, Россия).

«В составе победителей забитыми мячами отметились Антон Заболотный и Никита Бурмистров. У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Антон Миранчук», - говорится в сообщении.

ФК «Локомотив» после поражения опустился на шестое место в турнирной таблице РПЛ, а команда «Сочи» расположилась на пятой строчке.