РИАМО - 31 окт. Поменять шины на автомобиле с летних на зимние лучше всего дней через десять, так как минусовые температуры прогнозируются ближе к середине ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на следующей неделе в Москве средняя ночная температура будет плюс 1-6 градусов, а днем - плюс 5-10 градусов. Данные показатели выше климатической нормы на 5 градусов. Из-за облаков будет выглядывать солнце, а дождей будет немного. Атмосферное давление ожидается в норме.

«У автомобилистов есть еще в запасе как минимум дней десять, после чего можно будет «переобуваться» на зимние шины. В середине месяца температура устремиться к нулю, осадки станут выпадать в смешанной фазе», - сказал Тишковец в видео, размещенном в личном Instagram-аккаунте.

По его словам, выпавший в середине месяца снег будет таять, а формирование снежного покрова начнется в конце ноября – начале декабря.

Он добавил, что метеорологическая зима придет в Московский регион с опозданием на 2-3 недели.