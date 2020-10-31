РИАМО - 31 окт. Объединение административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) проверило театр «Современник» на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции, нарушений специалисты не выявили, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

«Сегодня ОАТИ было проведено обследование Московского театра «Современник» на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима и мер социального дистанцирования, согласно указу мэра Москвы. В ходе обследования существенных нарушений не выявлено», - отметил Поплавский.

По его словам, если при повторном обследовании театра специалисты выявят какие-либо нарушения, то администрации может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

В общественных местах и пассажирском городском транспорте нужно обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Эти меры введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Всего в городе зарегистрировали 424 148 случаев коронавирусной инфекции, умерли 6768 пациентов с подтвержденным Сovid-19, выздоровели 311 450 человек.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

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Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

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