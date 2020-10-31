РИАМО - 31 окт. В День народного единства и 7 ноября в столице не будут проводить массовые праздничные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Столичные власти, руководствуясь соображениями безопасности на фоне пандемии коронавирусной инфекции и действующими в связи с этим ограничениями, не одобрили массовые мероприятия в разных районах города 4 ноября», - говорится в сообщении.

Также отменили марш 7 ноября в честь годовщины военного парада на Красной площади в столице 1941 года.

С начала пандемии в столице зафиксировали 424 148 случаев Covid-19, скончались 6768 заболевших, выздоровели после коронавируса 311 450 пациентов.​

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Попова заявила о преимуществе России в вакцинации от Covid‑19. Наличие нескольких российских препаратов от коронавируса создает маневренность.

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.