РИАМО - 31 окт. В рамках подмосковного проекта «Активное долголетие» со 2 ноября начнут проводить онлайн-тренировки, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Со 2 ноября в регионе вводят обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В это же время на портале «Живу спортом» стартует новый сезон онлайн-занятий для участников проекта «Активное долголетие».

«Домашние онлайн-тренировки «Живу спортом» возвращаются и начинают свой новый этап. Их задача – сделать самоизоляцию комфортной и полезной для здоровья. Программы разработаны специально для детей и участников «Активного долголетия», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что на портале живуспортом.рф уже открыта регистрация.

Предыдущий сезон групповых Zoom-тренировок «Живу спортом» продлился 2,5 месяца. Каждый желающий в рамках программы «Активное долголетие» мог выбрать любое из направлений спорта: йога, стретчинг, боди-фитнес, кроссфит, фитбол, пилатес, зумба и специальные тренировки для людей старшего возраста.