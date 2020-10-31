РИАМО - 31 окт. В Москве произошло возгорание в одноэтажном строении, информации о пострадавших про пожаре не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 18:44. Пожар произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, 3.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено задымление в одноэтажном строении в плане 100 на 20. По предварительной информации, площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 19:46 пожар удалось локализовать, в 19:53 возгорание в строении ликвидировали.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится парк киноприключений «Мастер Панин».