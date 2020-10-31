РИАМО - 31 окт. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника главного штаба войск Нацгвардии Сергея Ченчика, сообщает Nation News.

Глава государства подписал соответствующий указ.

«Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации», - говорится в документе.

Данный указ вступил в силу с момента его подписания.

Генерал-полковник Ченчик трудился в органах внутренних дел России с 2005 года.​