РИАМО - 31 окт. Для человека особенно важно поддерживать свое здоровье и иммунитет в осенне-зимний период, этому способствуют здоровый сон и правильное питание, передает Федеральное агентство новостей.

Иммунитет можно поддерживать при помощи четырех основных правил.

«Например, некачественный сон снижает эффективность работы иммунитета на 30%, из-за чего больные люди, как правило, спят больше», - говорится в сообщении.

Также важно питание. Оно должно быть сбалансированным. Рацион должен включать белковую пищу, которая богата бета-каротином, а также фрукты и овощи. Стимулировать иммунитет может чеснок, способный уничтожать вредоносные микроорганизмы.

«Рекомендуется для большей эффективность принимать витаминные комплексы, но перед этим проконсультироваться с врачом», - уточняется в материале.

Немалую роль играет и гигиена. Например, ежедневный душ снижает риск развития инфекционно-воспалительных заболеваний.