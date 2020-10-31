РИАМО - 31 окт. С 7 ноября проезд по выделенным полосам на дорогах Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уже ведется демонтаж оставшихся знаков. Камеры начнут выписывать штрафы с 7 ноября. Штраф за выезд на выделенную полосу — 3 тысячи рублей.

«Просим автомобилистов быть более внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы, даже в выходные дни», - говорится в сообщении.

Ранее представители проекта «Пробок.нет» и совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний, обратились в столичный Дептранс с просьбой ввести такой режим работы на выделенных полосах.

Введение новых правил пользования выделенными полосами приведет к снижению задержек общественного транспорта, жители столицы смогут меньше ждать на остановках. В среднем за сутки в выходные дни по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, а также более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии Covid-19 показатель был 1,8 миллиона и 630 тысяч соответственно.

«Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов», - заключается в материале.

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