РИАМО - 31 окт. Футбольный матч «Ростов» -«Спартак» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился победой желто-синих, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на столичном стадионе «Открытие Арена».

«Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч за желто-синих забил Павел Мамаев», - говорится в сообщении.

После данного поражения столичный «Спартак» по-прежнему остается лидером РПЛ, в активе команды 27 очков. «Ростов» набирает 23 очка, теперь ФК располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.​