РИАМО - 31 окт. На территории ЖК «Румянцево-Парк» в новой Москве возведут парящий деревянный мост с ротондой и гамаками, площадь сооружения будет 900 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Благоустройство территории первого корпуса ЖК выполняется по проекту компании AFA. В основе лежит концепция четырех стихий — вода, воздух, земля и огонь. В оформлении будут использованы соответствующие материалы: морская галька, песок, грунт, травяной газон и дерево», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, на объекте завершаются работы по ландшафтному дизайну двора, высадке деревьев и цветников. В ЖК еще ведут монтаж пешеходных дорожек и укладывают тротуарную плитку.

По его словам, возле жилого комплекса строят детский сад на 200 малышей. Данный объект имеет необычное архитектурное решение. Здание детсада состоит из трех этажей и такого же количества корпусов, выполненных в виде домиков.