РИАМО - 1 ноя. Все столичные дороги и тротуары в воскресенье будут промыты с использованием специального шампуня, работы проведут в рамках подготовки города к зиме.

С начала осени в мегаполисе это будет уже пятая мойка дорог с шампунем.

В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах работы по промывке выполнят вручную, мойку проведут комплексные бригады работников коммунальных служб города.

А после промывки дорог с шампунем рабочие проведут обычную мойку асфальта водой.

Шампунь, которым моют дороги в столице, помогает удалить с асфальта и других покрытий мазутные, масляные пятна и иные загрязнения, которые не смываются водой. Используемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. ​