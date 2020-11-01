РИАМО – 1 ноя. С воскресенья малообеспеченные семьи смогут получать пособия на детей 3-7 лет по упрощенной схеме, сообщается на сайте правительства РФ.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Эти пособия были введены указом президента России в начале года. Сами выплаты начались с начала лета. Пособия предназначены для малообеспеченных семей.

Пособия выплачиваются в размере половины регионального прожиточного минимума для детей.

В Подмосковье в этом году размер выплаты составляет 6 344 рубля.

Заявление на выплату можно подать в ТСП, МФЦ, через портал госуслуг или по почте. Форма заявления установлена федеральным законодательством и является обязательной.

При обращении за выплатой в ТСП и МФЦ понадобятся документы, удостоверяющие личность. При обращении на портале госуслуг нужна подтвержденная учетная запись. Если заявление отправляется по почте, к заявлению прикладывают надлежаще заверенные копии документов.

В случае регистрации рождения ребенка компетентными органами иностранного государства обязательно предоставляется документ, подтверждающий факт рождения ребенка.

Около 85 тысяч жителей Подмосковья получают федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет. ​