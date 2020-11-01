РИАМО – 1 ноя. Из-за сокращения светового дня Московский зоопарк с воскресенья уменьшает время работы, теперь зоосад будет работать с 09:00 до 17:00, кассы будут закрываться в 16:00, сообщается на сайте зоопарка.

«Но не переживайте, погода пока хорошая, большинство наших мохнатых жителей гуляет и греется на солнышке. Даже жираф Самсон в хорошую солнечную погоду еще выходит на прогулку», — говорится в сообщении.

Сурикатов и капибар перевели в теплые помещения, но посмотреть на них можно будет во внутренних вольерах.

Альпака в зоопарке отрастили густую шерсть перед надвигающимся похолоданием.

Посетителям напомнили, что в зоопарке нужно соблюдать социальную дистанцию и надевать защитные маски. Эти меры введены для противодействия распространению коронавирусу.

С 19 октября билеты в зоопарк можно купить только онлайн. Льготные билеты также можно приобрести онлайн.

Пройти в зоосад можно через главный вход.

Ранее в зоопарке впервые за пять лет родились птенцы фазана аргуса. Они редко размножаются в условиях зоопарка. Птенцам уже дали имена – Аргентум и Аурум. Аргусы являются моногамными птицами и выбирают пару на всю жизнь.