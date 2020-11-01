РИАМО – 1 ноя. С воскресенья в России обязательно должны подлежать маркировке шины и покрышки, сообщается на сайте Госдумы.

Информацию о вводе в оборот, о самом обороте и выводе из оборота шин и покрышек будут вносить в систему «Честный знак».

«Система «Честный знак» разработана для защиты прав потребителей», — говорится в сообщении.

Любой житель с помощью приложения сможет сообщить о нелегальной продукции. Данные передадут в контрольный орган.

Информацию в систему «Честный знак» должны будут вносить производители и импортеры шин.

С 1 марта 2021 года должен вступить в силу запрет хранения немаркированных шин для импортеров. У производителей есть право бессрочно хранить и использовать немаркированные шины собственного производства.

Как уточняется на сайте системы «Честный знак», в результате проведения эксперимента принято решение исключить из проекта маркировки несколько подгрупп. Не подлежат маркировке шины и покрышки новые велосипедные, шины и покрышки новые авиационные, а также камеры резиновые, ободные ленты, взаимозаменяемые протекторы.

Восстановленные и бывшие в употреблении шины не маркируются. Правила торговли восстановленными и бывшими в употреблении шинами остаются без изменений.

Код маркировки является буквенно-числовой последовательностью, преобразованной в формат двумерного штрихового кода DataMatrix.