РИАМО – 1 ноя. С воскресенья торговые агрегаторы с выручкой более 40 миллионов рублей, которые применяют наличные расчеты с потребителями, обязаны принимать карты «Мир», сообщается на сайте Госдумы.

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей», — сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что это сильно повысит число продавцов и агрегаторов, которые должны принимать карты «Мир».

Такое изменение должно привести к тому, что продавцы контрафакта или нелегальной продукции только за наличные должны будут уйти с рынка или поменять бизнес-модель.

Ранее карты «Мир» должны были принимать продавцы с годовым объемом выручки более 40 миллионов рублей. Однако агрегаторы сами продавцами не являются, поэтому для них было установлено отдельное изменение.

«Национальная система платежных карт», являющаяся оператором карт «Мир», появилась в 2014 году. Ее цель – обеспечить безопасность России и независимость банковских услуг от внешних факторов.

Карты «Мир» соответствуют всем отечественным и международным стандартам безопасности. Сейчас «Мир» выпускают многие банки как российские, так и зарубежные.

Карту «Мир» принимают по всей России. С ее помощью можно оплатить услуги и товары, снять деньги или перевести их. Владельцы карт «Мир» могут с их помощью проводить любые операции.