РИАМО – 1 ноя. С воскресенья в России смогут вводить специальный правовой режим для предпринимателей, так называемые «регуляторные песочницы», сообщается на сайте Госдумы.

Технологии сейчас развиваются быстро, но законодательство зачастую отстает. Некоторые инновации существуют вне законодательного регулирования. Поэтому и появится возможность устанавливать «регуляторные песочницы».

«За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок», — говорится в сообщении.

Сферы применения этого правового режима не ограничены. Изначально предполагалось, что такой эксперимент смогут проводить в медицинской, транспортной, образовательной и ряде других отраслей, но затем это решение изменили.

После окончания эксперимента с «регуляторными песочницами» проведут анализ этой практики и решат, можно ли ее распространить на всю страну.

Подобные режимы используют в Великобритании, США, ОАЭ, Австралии, Канаде и других странах.

В таких «песочницах» можно отказаться от некоторых нормативных требований, чтобы инновации развивались без помех.