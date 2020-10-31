РИАМО - 31 окт. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о порядке формирования Совета Федерации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Внесенный российским лидером документ также затрагивает статус сенатора и депутата», - говорится в сообщении.

В тексте поправок указано, что граждане, осужденные за преступления средней степени тяжести, не смогут занять пост сенатора в течение пяти лет.

Как утоняется на сайте Госдумы, согласно поправкам, сенаторы назначаются указом президента на шесть лет или пожизненно (таких сенаторов должно быть не более семи).

По поправкам, пожизненными сенаторами могут быть назначены россияне, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. В том числе пожизненным сенатором может стать президент страны, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки.​

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