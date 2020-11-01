РИАМО – 1 ноя. В воскресенье в Подмосковье официально завершается сезон летних кафе, до 15 ноября все веранды нужно демонтировать, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году из-за пандемии Covid-19 веранды кафе начали работать 12 июня.

«В текущем году в Московской области работало более 580 летних (сезонных) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что больше всего летних кафе работало в Сергиево-Посадском, Одинцовском округах, Подольске, Серпухове и Мытищах.

Средний чек в летних кафе составил 550 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье не будут закрывать рестораны и кафе из-за пандемии коронавируса, но заведения общепита при этом должны соблюдать все рекомендации по работе во время пандемии, а также следить за безопасностью сотрудников и клиентов.

Сейчас в зданиях и организациях региона, предоставляющих услуги общественного питания, с 00:00 до 08:00 запрещены развлекательные мероприятия, в их числе – танцы, караоке, публичное исполнение музыкальных произведений.

Губернатор также отмечал, что экономику региона из-за распространения Covid-19 не стали закрывать, при этом именно сейчас всем жителям как никогда надо объединиться перед общей угрозой коронавируса.

Воробьев подчеркнул важность того, чтобы экономика в Подмосковье продолжала функционировать и у людей сохранялись рабочие места. Он отметил, что каждому собственнику бизнеса нужно соответствовать введенным из-за коронавируса стандартам.

Кроме того, в Московской области привлекают инвесторов на отдаленные территории.

Губернатор региона также отмечал, что после массовой вакцинации от коронавируса жители Подмосковья смогут вернуться к привычному образу жизни.

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- Попова заявила о преимуществе России в вакцинации от Covid‑19. Наличие нескольких российских препаратов от коронавируса создает маневренность.

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.