РИАМО – 1 ноя. Бумажные паспорта транспортного средства в России с воскресенья перестают выдавать, ПТС будут только электронными, сообщает ТАСС.

«Всю информацию об автомобилях теперь будут хранить в электронном виде», — говорится в сообщении.

В то же время бумажные паспорта не потеряют силы. Владельцы машин смогут решить, нужно ли им поменять ПТС на электронный.

Это нововведение вступает в силу не только в России, но и во всех странах Евразийского экономического союза, в который входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Использование только электронных ПТС обеспечит более прозрачную историю для машины на авторынке. Кроме того, с авто будет легче проводить регистрационные действия. В электронных паспортах есть следующие данные о машине: масса, VIN, мощность двигателя, пробег, ограничения при покупке или продаже, техосмотр. Эти данные находятся в отдельной системе. ​