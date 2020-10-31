РИАМО - 31 окт. В ноябре в столице начнутся занятия в рамках онлайн-марафона «Как поддержать себя и своих близких в условиях неопределенности», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данный марафон будет полезен всем, кто хочет научиться справляться со стрессом и беспокойством, а также предотвращать выгорание на работе и правильно управлять своими эмоциями.

«Под руководством опытных тренеров и психологов москвичи примут участие в тренингах и мастер-классах, а также выполнят ряд заданий — самостоятельно и в мини-группах», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке. Участие бесплатное, но число мест ограничено.

Марафон будет состоять из двух частей. В первом блоке можно будет узнать о техниках управления эмоциями. Участники узнают, как распознать свои негативные эмоции и преобразовать их в позитивные.

Вторая часть марафона направлена на выстраивание взаимоотношений с другими людьми. Участники в течение нескольких игровых сессий будут учиться распознавать эмоции других людей и влиять на них.

В программе марафона запланировано 15 практических и теоретических занятий. Первое занятие запланировано на 10 ноября.