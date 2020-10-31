РИАМО - 31 окт. В ноябре прогнозируется недобор по осадкам на 10-30%, также последний месяц осени обещает быть теплым, сообщается на сайте «Метеовести».

«Грядущий месяц обещает быть относительно засушливым: недобор по осадкам может составить 10-30%, что указывает на большее количество погожих дней, чем должно быть», - говорится в сообщении.

Предварительные расчеты синоптиков показывают, что ноябрь выдастся теплее положенного по многолетней норме, аномалия составит не более 1,5-2 градуса.

К концу ноября также прогнозируется образование постоянного снежного покрова, а ночные заморозки ожидаются к середина месяца.

Также в Московском регионе 3 ноября воздух может прогреться до плюс 7-12 градусов, что близко к рекордному для этого дня значению температуры.