РИАМО - 31 окт. На улице Петровка в столице мужчина напал на патрулирующих территорию полицейских и нанес им несколько ударов, сообщила РИАМО в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанес несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка», - сказала Иванова.

По ее словам, мужчина 1988 года рождения уже задержан, с ним проводят все необходимые следственные действия.

Иванова уточнила, что в скором времени следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование по данному уголовному делу в городе продолжается.

Как уточняется на сайте «МВД Медиа», при задержании мужчина оказал сопротивление, он также не реагировал на требования полицейских прекратить противоправные действия.

После инцидента старший сержант полиции обращался в медучреждение за помощью, после этого он продолжил службу.

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