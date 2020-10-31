РИАМО - 31 окт. Положительное отклонение от средней температуры за октябрь в столице составляет 3,6 градуса, таким образом текущий октябрь может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

«Московский октябрь-2020, по всей видимости, становится самым теплым в истории регулярных метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура месяца в столице составляет плюс 9,3 градуса с положительным отклонением от нормы на 3,6 градуса», - говорится в сообщении.

Средняя суточная температура за 31 октября составляет плюс 5,9 градуса. Синоптики предполагают, что рекорд по теплу практически состоялся и побит. Предыдущий рекорд держался с 1967 года.

Тогда средняя месячная температура составила плюс 9 градусов.