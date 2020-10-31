РИАМО - 31 окт. Русская православная церковь предлагает внести в программу российских школ по литературе священные тексты, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Священные писания традиционных религий должны изучаться школьниками на литературе хотя бы в сокращенном объеме, заявили в Русской православной церкви», - говорится в сообщении.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отметил, что текст священных писаний не следует подвергать возрастной маркировке.​​