РИАМО - 31 окт. В рамках акции «ПаркАрт» художники рисуют картины на поврежденных участках деревьев, в столице завершилась пятая такая акция, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году география акции расширилась: к ней присоединились природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», Бирюлевский дендропарк и усадьба Архангельское-Тюриково. Теперь в столичных парках можно встретить Снусмумрика, Чеширского кота, старичка-лесовичка и других сказочных героев», - говорится в сообщении.

Сказочные персонажи поселились только на тех деревьях, на которых образовались трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола.

В 2020 году в пятой столичной акции приняли участие художники-любители, учащиеся художественных школ и студий, профессиональные художники и мультипликаторы из Москвы, Подмосковья и Мурманска. Они нарисовали 45 картин. Среди любимых тем данной акции — звери и птицы, растения, сказочные персонажи и герои известных мультфильмов.

В рамках акции в Измайловском парке можно увидеть старичка-лесовичка, Снусмумрика, рыжего кота и лису. В парке «Кузьминки-Люблино» нарисовали целое беличье семейство, Белого кролика из Страны чудес, Чеширского кота. В усадьбе Архангельское-Тюриково деревья украсили работы «Мышка на грибочке», «Ежик с зонтиком», а в Бирюлевском дендропарке теперь «живут» красная зебра и летучая мышь.

Данная акция проводится в мегаполисе с 2016 года. За это время художники нарисовали на деревьях порядка 200 изображений самой разнообразной тематики.