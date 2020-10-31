РИАМО - 31 окт. Аналитики компаний Fit Service и Gruzdev Analyze провели исследование авторынка и назвали автомобили, которые меньше всего подвержены поломкам, в рейтинг вошел и автомобиль марки Lada, передает Федеральное агентство новостей.

«Результаты исследования показали, что немецкие автопроизводители опередили японские бренды по надежности выпускаемых с конвейера машин. «Корейцы» по такому же параметру превзошли французские марки», - говорится в сообщении.

При этом 21-е место в рейтинге самых надежных машин занял кроссовер Lada Xray от АО «АвтоВАЗ». При этом исследователи подчеркнули, что разрыв по качеству между премиальными машинами и авто среднего класса оказался незначительным.

Пятерка самых надежных автобрендов выглядит следующим образом: Skoda, Mercedes-Benz, Volkswagen, суббренд MINI немецкой BMW и Subaru.