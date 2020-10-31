РИАМО - 31 окт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала наличие нескольких вакцин против коронавируса преимуществом России в борьбе с инфекцией, передает Nation News.

По ее словам, это создает возможности для маневров. На сегодня специалисты могут использовать любую из трех вакцин.

«У нас есть выбор, у врачей есть выбор, у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, есть выбор между тремя, на сегодняшний день, вакцинами», - отметила Попова.

Ранее первые 28 добровольцев в возрастной категории старше 60 лет получили дозу отечественной вакцины «Спутник V».

С начала пандемии в РФ выявили порядка 1,6 миллиона случаев коронавируса. Выздоровело после лечения от Covid-19 более 1,2 миллиона человек, скончались более 27 тысяч пациентов.​

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Попова заявила о преимуществе России в вакцинации от Covid‑19. Наличие нескольких российских препаратов от коронавируса создает маневренность.

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.