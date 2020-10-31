РИАМО - 31 окт. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, которого подозревают в сбыте наркотиков, на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«Находясь на маршруте патрулирования на улице Яблочкова, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обратили внимание на гражданина, который что-то закапывал у проезжей части. При виде правоохранителей мужчина попытался скрыться, но был остановлен», - говорится в сообщении.

В ходе беседы молодой человек сообщил, что у дороги делал «закладки» наркотических веществ.

При личном досмотре у злоумышленника в присутствии понятых обнаружили десять свертков с неизвестным веществом. Затем задержанный показал несколько мест, где он спрятал наркотики.

Экспертиза показала, что в найденных свертках было порядка 45 граммов метилэфедрона и марихуаны.

Сотрудники Росгвардии передали полиции 22-летнего москвича для дальнейшего разбирательства.