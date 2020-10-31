РИАМО - 31 окт. В Сети появилось видео, на котором видно, как российский фигурист Михаил Коляда исполнил сложный каскад с четверным лутцем на тренировке, сообщает Газета.ru.

«В Instagram был опубликован ролик, где спортсмен без ошибок исполняет каскад четверной лутц - тройной тулуп», - говорится в сообщении.

Недавно Коляда перешел к новому тренеру. Теперь он тренируется под руководством Алексея Мишина.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что переход явно пошел фигуристу на пользу, новый тренер смог исправить Коляде технику. Поклонники спортсмена с восторгом приняли данный каскад.