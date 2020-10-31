РИАМО - 31 окт. Ресторан «Времена года», который находится в столичном Парке Горького, могут оштрафовать за нарушение мер по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Москвы.

«Ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики Covid-19», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве начали проводить мониторинг соблюдения антиковидных мер в общественных местах.

Например, в субботу в компьютерном клубе на юго-востоке столицы выявили ряд нарушений — контроль за использованием посетителями масок и перчаток осуществляется не в полном объеме, часть посетителей были без масок, неправильно проводилась дезинфекция поверхностей. Теперь клубу грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.