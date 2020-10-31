РИАМО - 31 окт. Российский пилот гоночной команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал восьмой результат в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1», его время — +1,240, передает Газета.ru.

Соревнования проходят на трассе в итальянской Имоле с 31 октября по 1 ноября. Лидером первой практики стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Время шестикратного чемпиона — 1 минута 14,726 секунды. Вторым стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,297). Третье место занял финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (+0,492)», - говорится в сообщении.