Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел дополнительные ограничения против распространения коронавируса, которые будут действовать в ноябре. В частности, обязательную изоляцию для граждан из групп риска на две недели. Какие еще антиковидные меры запланированы в регионе и какие уже действуют, читайте в материале РИАМО.

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Обязательная изоляция

Граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать изоляцию со 2 по 15 ноября. При этом социальные карты для проезда им не заблокируют.

Ранее c 28 сентября гражданам Подмосковья из групп риска – людям 65 плюс, хроническим больным и беременным – рекомендовалось соблюдать самоизоляцию.

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В ЗАГС и МФЦ по записи

пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья

Согласно постановлению губернатора, также с понедельника 2 ноября в Подмосковье возможен ввод посещения по записи ЗАГСов, многофункциональных центров госуслуг (МФЦ).

Как следует из документа, соответствующие решения смогут принимать профильные министерства исходя из эпидемиологической обстановки.

В частности, ГУ ЗАГС сможет принять решение о переводе органов ЗАГС на режим работы по записи. В этом случае записаться можно будет через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и по телефонам конкретных отделов ЗАГС. Получить консультацию можно, позвонив по номеру 8 (495) 694-18-64.

Соответственно, министерство госуправления сможет перевести подмосковные МФЦ также на режим работы по записи. В случае принятия такой меры записаться будет можно как через региональный портал госуслуг (РПГУ), так и по телефону горячей линии 8-800-550-50-30.

«Решения принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и с учетом позиции главы ОМСУ», - отмечает оперативный штаб Московской области по коронавирусу.

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Возможное закрытие отделов соцзащиты

Кроме того, со 2 ноября в Подмосковье возможна приостановка работы органов соцзащиты.

Министерство социального развития Московской области сможет принять решение о приостановлении деятельности подведомственных учреждений.

Какие меры уже действуют

В Московской области действует строгий масочный режим, контроль его соблюдения усилен в транспорте, магазинах, школах и других местах массового пребывания.

Также с 28 сентября работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы.

С 17 октября в регионе запрещены ночные развлекательные мероприятия в клубах, барах, кафе.

С 21 октября до 7 ноября под запретом всевозможные массовые мероприятия (за исключение спортивных тренировок без зрителей) и посещение зданий музеев и музеев-усадеб.

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Массовая бесплатная вакцинация

Заболеваемость коронавируссом в регионе растет. За последние сутки в области было зарегистрировано 524 новых случая. Всего в Московской области выявлено 86 286 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 599 человек. Выздоровели и выписались 64 230 человек.

Власти Подмосковья планируют в январе 2021 года начать массовую вакцинацию населения против коронавируса. Сделать прививку можно будет бесплатно по полису ОМС. В Подмосковья для этого готовится более 60 пунктов.

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