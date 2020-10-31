РИАМО - 31 окт. Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил стоимость в 14 тысяч долларов, передает Газета.ru.

Курс подрос примерно на 5%.

«По состоянию на 13:19, цена биткоина выросла на 5,46% — до 13,9 тысячи долларов», - говорится в сообщении.

Периодически цена валюты превышала 14 тысяч долларов.

По данным аналитиков, стоимость биткоина растет на фоне обещаний кандидатов в президенты США выделить 1,2 — 2,2 триллиона долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса.​