РИАМО - 31 окт. Компьютерному клубу в Юго-Западном округе Москвы может грозить закрытие на срок до 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирус, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

«С целью контроля за выполнением противоэпидемических и профилактических мероприятий специалистами управления Роспотребнадзора проведены мониторинговые обследования компьютерного клуба по адресу: улица Южнобутовская, дом 75. В ходе обследования выявлены следующие нарушения: со стороны администрации контроль за использованием посетителями масок и перчаток осуществляется не в полном объеме, часть посетителей в помещении клуба находились без масок», - сказал Омелич.

Также в клубе не проводилось в полном объеме обеззараживание воздуха в помещениях. Кроме того, помещения и места возможного скопления людей не были оборудованы системами для обеззараживания воздуха. Также в санузле не было санитайзера для обработки рук.

В нарушение правил дезинфекции контактные поверхности, в том числе компьютерные столы, клавиатуры и мышки обрабатывались средством для использования в быту.

«По выявленным нарушениям администрации были сделаны замечания в присутствии индивидуального предпринимателя, ответственного за эксплуатацию данного клуба. Данный предприниматель выразил полную готовность устранить все замечания и закрыть помещения клуба до момента устранения всех замечаний», - заявил Омелич.

Он подчеркнул, что материалы по фактам выявленных нарушений будут направлены в суд. Предприятие могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, по данной статье предусмотрено наложение штрафа до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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