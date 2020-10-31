РИАМО - 31 окт. В Москве объявили 62 победителя конкурса «Мастера гостеприимства», из них три человека из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Победителями по оценке проектов и компетенций стали Камила Велибекова (Красногорск) и Григорий Кузнецов (Кратово, Раменский городской округ). Победителем по трекам стала Виктория Рашина (Домодедово), она же победила в номинации «IT-решения в сфере туризма».

«Конкурс направлен на решение двух основных задач: во-первых, на поиск людей, которые хотят реализовать себя в этой сфере. Во-вторых, на поиск проектов в области туризма, прежде всего, внутреннего туризма. И проекты, которые мы сегодня увидели, очень интересные, хорошо проработанные», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Авторов десяти проектов, которые отобрал Ростуризм, пригласили на персональную встречу в Федеральное агентство по туризму.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок.

Также в конкурсе победили девять конкурсантов из Москвы.