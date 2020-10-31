РИАМО - 31 окт. В городском округе Домодедово создадут новую особую экономическую зону «Максимиха», там планируют реализовывать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

«К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест», - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей.

ОЭЗ призваны развивать обрабатывающую промышленность, высокотехнологичные отрасли экономики, туризм и портовую инфраструктуру. Размещение в особой экономической зоне дает бизнесу ряд преимуществ, в том числе право на получение льгот и преференций, снижение арендных платежей и минимизацию административных барьеров.

Как рассказал ТАСС губернатор Московской области Андрей Воробьев, льготы и готовая инфраструктура выгодны для инвесторов, а для властей региона важно создание новых рабочих мест и хорошая зарплата.

Он напомнил, что в Подмосковье было четыре ОЭЗ, а теперь их будет пять. Подмосковье — лидер РФ по числу ОЭЗ.

«Скоро в «Максимихе» <...> появятся терминалы, логистический центр, два индустриальных парка, где разместятся в первую очередь перерабатывающие производства. <...> Но главное - 5 тысяч (потенциальных - ред.) рабочих мест», - отметил Воробьев.