РИАМО - 31 окт. Все столичные дороги и тротуары будут помыты с использованием специального шампуня 1 ноября, работы проведут в рамках подготовки города к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что с начала осени в мегаполисе это будет уже пятая мойка дорог с шампунем.
Он отметил, что в недоступных для техники местах работы по промывке выполнят вручную, мойку проведут комплексные бригады работников коммунальных служб города.
А после промывки дорог с шампунем рабочие проведут обычную мойку асфальта водой.
Заммэра уточнил, что шампунь, которым моют дороги в Москве, помогает удалить с асфальта и других покрытий мазутные, масляные пятна и иные загрязнения, которые не смываются водой.
«Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей», - заключил Бирюков.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии