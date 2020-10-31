РИАМО - 31 окт. Все столичные дороги и тротуары будут помыты с использованием специального шампуня 1 ноября, работы проведут в рамках подготовки города к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что с начала осени в мегаполисе это будет уже пятая мойка дорог с шампунем.

«В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в недоступных для техники местах работы по промывке выполнят вручную, мойку проведут комплексные бригады работников коммунальных служб города.

А после промывки дорог с шампунем рабочие проведут обычную мойку асфальта водой.

Заммэра уточнил, что шампунь, которым моют дороги в Москве, помогает удалить с асфальта и других покрытий мазутные, масляные пятна и иные загрязнения, которые не смываются водой.

«Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей», - заключил Бирюков.